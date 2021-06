Mit Masken und Testungen : Gebauer plant für neues Schuljahr vollen Präsenzunterricht

Düsseldorf Die nordrhein-westfälische Bildungsministerin Yvonne Gebauer (FDP) zeigt sich angesichts der deutlich gesunkenen Corona-Inzidenzen optimistisch für das neue Schuljahr 2021/22. Mit dessen Beginn am 18. August sei Präsenzunterricht „in vollem Umfang“ geplant.

Das kündigte die Ministerin am Freitag in Düsseldorf an. Gleichwohl bleibe die Maskenpflicht in den Klassenräumen bestehen, während sie auf den Schulhöfen aber entfalle.