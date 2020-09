Gebäude einsturzgefährdet : Feuerwehr bei Großbrand in Gelsenkirchen im Einsatz

Gelsenkirchen In der Nacht zu Donnerstag ist in einem Mehrfamilienhaus in Gelsenkirchen ein Feuer ausgebrochen. Die Löscharbeiten dauern an, 90 Feuerwehrleute sind im Einsatz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein Feuer auf einem Balkon in der 4. Etage hat auf das Dach eines Mehrfamilienhauses in Gelsenkirchen übergegriffen. Wie die Feuerwehr mitteilt, war der Brand um 2.44 Uhr in der Nacht zu Donnerstag über den Notruf gemeldet worden. Da sich das Feuer auf dem Flachdach der Feuerwehr zufolge nur schwer löschen lässt, dauert der Einsatz auch am frühen Vormittag weiter an. Wie der WDR berichtet, ist das Gebäude akut einsturzgefährdet.

Alle Hausbewohner konnten rechtzeitig das Gebäude unverletzt verlassen. Die Feuerwehr Gelsenkirchen ist mit 90 Einsatzkräften vor Ort. Die angrenzende De-la-Chevallerie-Straße und die Nienhofstraße wurden vollständig gesperrt. Es kommt zu massiven Verkehrsbehinderungen. Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

(chal)