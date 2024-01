Bahnstreik in NRW Die Leiden der Pendler

Es ist eisig an diesem Mittwoch, der Atem ist deutlich sichtbar in der kalten Morgenluft. Die Sonne ist noch nicht ganz aufgegangen, doch die Stadt ist bereits wach. Um kurz nach halb acht taucht der Duisburger Hauptbahnhof in Sichtweite auf. Normalerweise würden Menschenmassen zu dieser Uhrzeit in den Bahnhof strömen, sich auf den Weg zur Arbeit machen – nach Düsseldorf, Köln oder ins Ruhrgebiet. Doch etwas ist anders an diesem Morgen: Die Gewerkschaft der Lokführer (GDL) streikt. Und das macht sich bemerkbar. Wo sonst Pendler auf die Anzeigen starren, sich noch schnell einen Kaffee zum Mitnehmen holen und die Verbindung in ihrer App aktualisieren, herrscht Leere.