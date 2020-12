Gastbeitrag : „Wir dürfen die Hoffnung nicht verlieren“

Die Neusser Psychologin Susanne Altweger plädiert dafür, sich gegen negative Gedanken zu stemmen und voller Zuversicht ins neue Jahr zu starten.

„Der zweite Lockdown ist für die meisten Menschen schwieriger als der erste. Nach entspannteren Sommermonaten hat die Angst wieder zugenommen. Psychologisch verhält es sich ähnlich wie mit einer Krebserkrankung: Schock bei der Diagnose und dann Kampfeswille, den Krebs zu besiegen. Nun aber hat uns sozusagen ein Rezidiv erwischt. Die Rückkehr einer Krankheit macht mutlos. Es wird alles hinterfragt, ob die Therapie die richtige war oder ob wir nicht doch Fehler gemacht haben. Gesundheitsminister Jens Spahn wies schon in der ersten Welle darauf hin, dass es möglicherweise viel zu verzeihen geben wird. Ja, das sollten wir auch. Die Politik war ohne Blaupause für diese entsetzliche Situation und musste leider mit Versuch und Irrtum arbeiten. Ich möchte nicht in der Haut der Entscheidenden stecken. Das Lavieren der Politik am Anfang der zweiten Welle, mit sich ständig ändernden Verordnungen, wirkte irrlichternd und nahm vielen Menschen den Halt. Die aberwitzigen Demonstrationen und Verschwörungstheorien fanden darin einen guten Nährboden. Jetzt wird uns brutal vor Augen geführt, dass wir den Kampf gegen das Virus nicht so einfach gewinnen und dass uns die Ausnahmesituation noch länger begleiten wird.

3. Die Hoffnung nicht verlieren. Das Impfen hat begonnen, und garantiert stecken keine Chips in den Impfstoffen. Ich gehöre übrigens nicht zu denen, die sagen, wir dürften nicht zur alten Lebensform zurückkehren. Die meisten Menschen träumen nicht davon, mal schnell nach Abu Dhabi zum Powershoppen zu jetten. Aber sie wünschen sich: Oma und Opa wieder in den Arm nehmen zu dürfen, die beste Freundin herzhaft zu drücken, mit Freunden essen zu gehen und vor allem, Kunst in der Gemeinschaft zu erleben.

Ich persönlich fürchte nur, dass wir den Generationenvertrag überstrapazieren. Altruismus ist eine große Errungenschaft und die Leistung einer humanen Gesellschaft. Dass wir als erstes die Übersterblichkeit der Hochbetagten in den Heimen stoppen müssen, darüber besteht kein Zweifel. Genauso, dass die Menschen an der Gesundheitsfront schnell drankommen müssen. Was mich aber bedenklich stimmt, ist, dass die Jugend vermutlich spät drankommt. Der Jugend gehört die Zukunft, und sie ist besonders gebeutelt. Meine Generation (ich bin über 65) hat im Karma- Jackpot ohnehin das große Los gezogen, falls sie in einem entwickelten Land lebt. Kein Krieg, keine Hungersnot hat uns hier bedroht. Es ging uns gut, wir konnten reisen. Gerade in der Jugend aber will man sich ausprobieren, reisen, Sozialkontakte haben. Den Abiturklassen dieses Jahres wurde fast alles verwehrt. Kein Ball, keine Reise, kein Erasmussemester. Das erfüllt mich für diese Generation mit großer Traurigkeit. Ich kann nicht mehr sagen, wo ich folgenden Vorschlag gelesen habe, aber er hat mich beeindruckt. Der 70-jährige Opa, der im Häuschen im Grünen wohnt, lässt seinem Enkel, der vielleicht gerade um seine Existenz kämpft, in der Impfreihe den Vortritt. So eine Idee muss zumindest gedacht werden dürfen.“