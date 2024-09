Unglück bei Reparaturversuch Gasleitung in Dortmund leckt – zwei Arbeiter bewusstlos

Bei der Reparatur einer leckenden Gasleitung sind in Dortmund zwei Mitarbeiter eines Gasversorgungsunternehmens bewusstlos geworden. Die beiden Männer seien von ihren Kollegen aus der Grube geholt und in Sicherheit gebracht worden, teilte die Feuerwehr mit. Der Rettungsdienst behandelte sie und konnte sie später wieder bei Bewusstsein zur Untersuchung in Krankenhäuser bringen.