Zwischen Kamener Kreuz und Dortmund/Unna Gasaustritt aus Lkw – A1 wieder freigegeben

Ein undichter Gefahrguttransporter mit austretendem, leicht entzündlichen Gas hat den Verkehr auf der A1 zwischen dem stark befahrenen Kamener Kreuz und Dortmund/Unna über viele Stunden unterbrochen. Eine Vollsperrung von Mittwochabend gegen 19.00 Uhr wurde am Donnerstag zunächst in Fahrtrichtung Köln und später auch in Richtung Bremen wieder aufgehoben. Seit etwa 18.00 Uhr sei die A1 wieder in beide Richtungen befahrbar, teilte die Polizei via X (vormals Twitter) mit. Zuvor war es gelungen, das Leck an dem undichten Lkw-Tank zu schließen, der Austritt von Ethylen wurde gestoppt.