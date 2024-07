A1 bei Unna über Stunden dicht Gasaustritt aus Lkw – A1 soll wieder freigegeben werden

Die Route auf der A1 führt auch an die Nordsee- und Ostseeküste - ein beliebtes Ziel für Urlauber aus NRW. Hinzu komme der Berufsverkehr - der Freitagnachmittag sei in der Regel der staureichste Zeitraum der Woche. Auch Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland starten zudem am kommenden Montag in die Ferien, was schon am Freitagnachmittag für volle Straßen sorgen dürfte.