Gamescom, Helene Fischer und FC-Heimspiel Droht am Wochenende ein Verkehrschaos in Köln?

Wen es am letzten Augustwochenende (25. bis 27. August) nach Köln zieht, der hat dafür vermutlich einen der folgenden Gründe: Neben der Spielemesse Gamescom finden auch mehrere Konzerte von Helene Fischer, ein Heimspiel des FC Köln und ein Straßenfest statt. Es wird also voll werden in der Stadt am Rhein, besonders für Besucher aus dem Umland könnte sich die Anreise schwierig gestalten.