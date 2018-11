Kostüme und Requisiten aus der Serie: „Game of Thrones“-Ausstellung in Oberhausen eröffnet diese Woche

„Game of Thrones“-Ausstellung in Oberhausen eröffnet diese Woche

Oberhausen Schwere, düstere Roben mit dicken Fellen oder schillernde, königliche Kleider mit Goldapplikationen – die US-Serie „Game of Thrones“ ist nicht nur bekannt für spannende Storys, sondern auch für außergewöhnliche Kostüme. Genau diese und zahlreiche andere Requisiten können nun in Oberhausen bestaunt werden.

Basierend auf der HBO-Fernsehserie gibt es auf der „Touring Exhibition“ in Oberhausen alles was das Game of Thrones-Fanherz begehrt. Ab Dienstag können Besucher dort einen Blick in die Welt von Westeros und Essos werfen. Bei der Ausstellung handelt es sich bislang um die größte zur Serie. Es werden prächtige Kostüme gezeigt und authentische Requisiten präsentiert – das alles in der majestätischen Kulisse aus allen sieben Staffeln.