Bizarre Zustände Personal verschwindet über Nacht – Gäste in Dortmunder Hotel tagelang allein

In einem Ibis-Hotel am Dortmunder Flughafen sind die Gäste offenbar mehrere Tage sich selbst überlassen worden, weil das komplette Personal über Nacht verschwunden war. Das berichten „Bild“-Zeitung und Westdeutscher Rundfunk. Demnach standen einige Gäste plötzlich vor verschlossenen Zimmertüren, weil ihre Schlüsselkarten nicht mehr funktionierten, außerdem wurden die Zimmer nicht mehr gereinigt und es gab kein Frühstück. Anreisende konnten an der Rezeption nicht mehr einchecken und mussten sich ein anderes Hotel suchen. Allerdings waren wegen des Länderspiels in Dortmund kaum noch Zimmer zu bekommen.