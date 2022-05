Nach Vorwürfen um Masken-Verkauf : „Viva con Agua“ beendet Zusammenarbeit mit Fynn Kliemann

Düsseldorf Im ZDF Magazin Royale hatte Moderator Jan Böhmermann schwere Vorwürfe gegen Youtuber Fynn Kliemann erhoben. Es geht um zweifelhafte Maskendeals. Nun zieht „Viva con Agua“ Konsequenzen und beendet die Zusammenarbeit mit Kliemann.

Moderator Jan Böhmermann hatte in seinem ZDF Magazin Royale gegen den Youtuber und Unternehmer Fynn Kliemann schwere Vorwürfe erhoben. Demnach sollen Masken, die als fair und in Europa produziert deklariert wurden, ursprünglich in Bangladesh und Vietnam hergestellt worden sein. Mehrere Geschäftspartner von Kliemann kündigten daraufhin an, dies zu prüfen und Konsequenzen daraus zu ziehen.