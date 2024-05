In Essen Clan-Schlägerei bei Fußballspiel – das steht im internen Bericht der Polizei

Es ist kurz vor 16 Uhr am Sonntagnachmittag, als es auf der Bezirkssportanlage an der Bäuminghausstraße in Essen während eines Fußballspiels der Kreisliga C (Al-ARZ Libanon gegen RuWa Dellwig) das Chaos ausbricht und etwa 65 Personen aufeinander losgehen – mit Fäusten, Messern und auch mit mindestens einer Schusswaffe. Die Polizei eilt mit einem Großaufgebot zum Sportplatz, darunter auch Kräfte einer Hundertschaft vom Drittligaspiel in Duisburg, wo es ebenfalls zu massiven Ausschreitungen gekommen ist.