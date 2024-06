EM-Partie in Köln Warum beim Schottlandspiel wohl in der vierten Minute applaudiert wird

Ein schottischer Fußballfan ist während seines Aufenthaltes in Deutschland bei der Fußball-Europameisterschaft gestorben – offenbar ohne Fremdeinwirkung. „Colin King war ein großer Schottland-Anhänger, und er starb leider am Sonntagabend im Schlaf, als er nach dem Spiel gegen Deutschland in Düsseldorf war“, heißt es in einem Beitrag in den Sozialen Netzwerken, den offenbar Bekannte des Verstorbenen mit Einverständnis seiner Familie veröffentlicht haben. Es wird darum gebeten, den Post zu teilen, „damit er die schottische Nationalmannschaft erreicht“, wie es weiter heißt.