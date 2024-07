Wetter beim Public Viewing in NRW Regen und Gewitter am Wochenende – nur zum Deutschland-Spiel kurz Besserung

Wenn man sich das Wetter in Nordrhein-Westfalen so anschaut, macht der Sommer gerade eine kleine Pause. Bei den Wetteraussichten für das Fußball-EM Viertelfinalspiel Deutschland gegen Spanien am Freitagabend ist Nordrhein-Westfalen zweigeteilt. Der Norden müsse ab dem späten Vormittag bis in den Abend hinein mit leichtem Regen rechnen, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes in Essen. Der Süden des Bundeslandes, gerade das Rheinland rund um Köln und die Kölner Bucht, werde hingegen weitgehend davon verschont. „Zum Spiel könnte sich die Wolkendecke auflockern“, so der Sprecher weiter. Nur ein paar vereinzelte Tropfen seien möglich, am Nachmittag soll es jedoch weitestgehend niederschlagsfrei bleiben in dieser Region. Also gar nicht so schlecht für ein Public Viewing Erlebnis.