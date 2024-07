Nasser Ferienstart in NRW Regen und Gewitter zum Wochenende – leichte Besserung beim Deutschland-Spiel

Im Westen kommt am Freitagmittag Regen auf und breitet sich bis zum Abend ins Münsterland und nach Ostwestfalen aus, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Der Süden des Bundeslandes, gerade das Rheinland rund um Köln und die Kölner Bucht, werde hingegen weitgehend davon verschont. „Zum Spiel könnte sich die Wolkendecke auflockern“, so der Sprecher weiter. Also gar nicht so schlecht für ein Public Viewing Erlebnis. Die Temperaturen erreichen laut DWD höchstens 17 bis 22 Grad.