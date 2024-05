Übernachtung Fan Camp, Glamping und andere Campingplätze für die Fußball-EM in NRW

Während für die Fußball-EM bereits zahlreiche Unterkünfte in NRW-Städten ausgebucht sind, bieten etwa Gelsenkirchen und Köln Fans Campingplätze auf Zeit. Als vorübergehende Unterkunft steht Besucherinnen und Besuchern in Köln das „Fan Camp Cologne“ zur Verfügung. Vom 12. Juni bis 2. Juli kann auf einer Fläche nah am Rhein im selber mitgebrachten Zelt oder in bereits aufgebauten 4-Bett- oder 8-Bett-Zelten übernachtet werden, wie die Stadt mitteilte.