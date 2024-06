Fußball-EM im Wohnzimmer Warum der Nachbar früher jubelt

Für eine schnellere Bildübertragung vom Platz ins Wohnzimmer hat der Kabelanbieter das Kabelnetz mit mehr Power versehen. „Die Signale von ARD und ZDF kommen nun per Glasfaser und nicht mehr per Satellit in die beiden TV-Zentren in Kerpen und Frankfurt-Rödelheim“, erklärt Guido Kneuper, TV-Technik-Experte bei Vodafone. „Zusätzlich wurde nun für den Zeitraum der EM der Jubel-Booster im Rahmen eines Pilotprojekts aktiviert. Das unkomprimierte TV-Signal aus den Studios der TV-Sender wird nun unverändert in der Signalaufbereitung genutzt.“