Tierische EM-Orakel in NRW Wie Tapir Theo den Ausgang der Fußballspiele prophezeien soll

In Köln soll Geißbock und FC-Maskottchen Hennes die EM-Spiele orakeln, in welcher Form, ist aber noch unklar. Auch Dortmund plant ein Orakel, verraten möchte die Stadt aber noch nichts. Dafür sausen die Erdmännchen in der Zoom-Erlebniswelt Gelsenkirchen schon mit Katzenfutterbällen durch ihr Gehege. „In den Bällen sind Mehlwürmer, wir haben ein richtiges Spielfeld mit Toren“, sagt eine Sprecherin. Die Tore werden, sobald es ernst wird, mit den jeweiligen Flaggen der Mannschaften gekennzeichnet. Das Tor, in dem der Ball zuerst landet, gewinnt. „Das sieht inzwischen aus wie ein kleines Fußballspiel, wir müssen aber schauen, wie es läuft.“ Am 14. Juni geht’s los, dann wird sich zeigen, welches Tier in den NRW-Zoos die Sieger prophezeit.