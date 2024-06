Kölns Ausnahmegenehmigung zur EM Kein Altbier vor dem Düsseldorfer Stadion

Erst also Albärt mit dem Wasserglas, und nun wurde wenige Tage vor Beginn der EM bekannt, dass die Stadt Köln eine Genehmigung für den Ausschank von Kölsch bekommt – und damit als einzige Gastgeber-Stadt in Deutschland auch ein lokales Bier verkaufen darf. Darüber hatte zuerst der Kölner „Express“ berichtet. Die Ausnahmegenehmigung ist insofern besonders, als die Bitburger-Brauerei als offizieller Sponsor der Fußball-EM einen Exklusivvertrag mit dem europäischen Fußballverband Uefa hat. Die Brauerei aus der Eifel verkauft ihr Bier ab Freitag also in allen Stadien und in den offiziellen Fanzonen. Es wird in München kein Paulaner geben, in Gelsenkirchen kein Veltins, in Dortmund kein Brinkhoff’s. Und in der Düsseldorfer Arena kein Schumacher Alt. Zwar hat sich die Stadt Düsseldorf um eine Schankgenehmigung für ein lokales Bier bemüht, wie ein Stadtsprecher auf Anfrage mitteilt. „Der Anfrage wurde aber leider nicht entsprochen – der Biersponsor der Uefa hat hier ein alleiniges Ausschankrecht und hat in unserem Fall auf diesem bestanden.“