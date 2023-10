Fußball-EM 2024 auch in NRW So können sich Fans vor Ticketkäufen auf dem Schwarzmarkt schützen

Insgesamt werden 2,8 Millionen Eintrittskarten mit einer Preisspanne von 30 bis 2000 Euro verfügbar sein. Der Verkauf hat am 3. Oktober 2023 begonnen, seitdem können sich Fans auf der Ticketseite der Uefa für Karten bis Ende Oktober bewerben, ehe die Tickets per Losverfahren zugeteilt werden. Bis auf die Spielpartien der deutschen Mannschaft ist in der ersten Verkaufsphase nur eine Bewerbung nach Austragungsort und Spieltag möglich. Da die Mannschaften noch nicht im Spielplan verzeichnet sind, können bisweilen keine Wunschpartien angegeben werden – nur für die Gruppenspiele von Deutschland. Es gibt aber bereits über drei Millionen Bewerbungen auf die Eintrittskarten. Ob man Erfolg bei der Verlosung hatte, wird bis zum 14. November mitgeteilt. Mit der Auslosung der EM-Endrunde am 2. Dezember soll der Ticketverkauf dann offiziell starten. Ein weiteres Kontingent an Tickets ist für Frühjahr 2024 anvisiert.