Staus auf der Schiene und in Bahnhöfen An- und Abreise zu EM-Spielen oft ein Abenteuer – positives Beispiel Düsseldorf

Am stärksten traf Fußballfans wohl, wie schlecht die Abreise beim Spiel England gegen Serbien am Sonntag in Gelsenkirchen ablief. Noch nach ein Uhr früh standen Fans dicht gedrängt auf den Gleisen am Gelsenkirchener Hauptbahnhof. Die Polizei räumte ein, es sei zu „deutlichen Rückstauungen“ an einer ÖPNV-Haltestelle am Stadion gekommen. Fans hatten offensichtlich dabei auch den Verkehr behindert, was die Lage weiter verschärfte. Unterschätzt worden war wohl, wie viele Fans per ÖPNV abreisen wollten, weil ja viel weniger als bei Heimspielen von Schalke 04 mit Auto oder Fahrrad gekommen waren. Die Stadt meint dagegen, ihr Verkehrskonzept habe funktioniert.