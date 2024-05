Sicherheitslage vor der Fußball-EM Sorge vor Hooligans und Terroristen bei EM

Einen Monat vor Beginn der Fußball-Europameisterschaft (EM) in Deutschland sind die Sicherheitsbehörden in erhöhter Alarmbereitschaft. „Für Nordrhein-Westfalen liegt nach wie vor ein hohes abstraktes Bedrohungs- und Gefährdungspotenzial durch den islamistischen Terrorismus vor“, teilte das NRW-Innenministerium unserer Redaktion mit. Eine große Gefahr bestehe durch selbst radikalisierte, allein handelnde Täter. „Bei diesen ist nicht auszuschließen, dass die Ereignisse – wie etwa der Nahostkonflikt – eine Tatmotivation fördern können. Die gesamte Veranstaltung (gemeint ist die EM, Anm. d. Red.) unterliegt insoweit einem Gefährdungspotential, das solchen internationalen Sportgroßveranstaltungen grundsätzlich innewohnt“, so das Landesinnenministerium.