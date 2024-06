Polizeizentrum zur Fußball-EM „Die Gesellschaft könnte ein neues Sommermärchen gut gebrauchen“

Das „International Police Cooperation Center“, kurz IPCC, in Neuss ist so etwas wie das Gehirn, Auge und Gehör des deutschen Sicherheitsapparates während des Großereignisses. Von dort aus sollen möglichst alle sicherheitsrelevanten Informationen generiert, gesammelt, aufbereitet, ausgewertet und dann an die einsatzführenden Polizeibehörden im Bundesgebiet weitergegeben werden – in der Regel an die Spielorte, und das möglichst schnell.