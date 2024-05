Fußball-Europameisterschaft 2024 Gemeinsam mitfiebern – Public Viewings in NRW

Die Landeshauptstadt ist nicht nur Austragungsort einiger Spiele bei der Europameisterschaft, sondern auch sonst für Fußballfans ein beliebter Ort. In zahlreichen Kneipen und Gastronomien – nicht nur in der Altstadt – werden die Spiele übertragen werden. Außerdem gibt es zwei Fanzonen, am Burgplatz und am Gustaf-Gründgens-Platz und eine Public-Viewing-Zone an der Unteren Rheinwerft zwischen dem Rheinturm und der Altstadt. Dort werden alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft und die Spiele, die in Düsseldorf stattfinden, gezeigt. Die Fanzonen hingegen sind an allen Spieltagen geöffnet, am Burgplatz werden alle Fußballspiele des Turniers gezeigt. Zu allen Veranstaltungen ist der Eintritt frei, es wird kein Ticket benötigt.