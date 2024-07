Fußball-EM 2024 Polizei erwartet friedliches Halbfinale in Dortmund

Allerdings seien aufgrund des großen Andrangs besondere Maßnahmen und ein angepasstes Polizeiaufgebot vonnöten. Demnach werden bis zu 80.000 niederländische und 25.000 englische Fans in der Revierstadt erwartet. Die Public-Viewing-Areale auf dem Friedensplatz in der City und in dem in Stadionnähe gelegenen Westfalenpark dürften deshalb gut gefüllt sein. Vor allem der geplante Fanmarsch der Niederländer Richtung Stadion erfordere hohen Aufwand. „Aufgrund der Masse an Fans werden wir entsprechende Kräfte stellen“, sagte die Polizeisprecherin.