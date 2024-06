Fußball-Europameisterschaft NRW-Polizei im vierwöchigen Dauereinsatz

Neuralgische Punkte sind auch die Feiermeilen in Düsseldorf und Köln, auf denen Hunderttausende Fans abends feiern werden – und das nicht nur an den Spieltagen ihrer Mannschaften. Allein in Köln werden an den Spieltagen 2400 Polizisten eingesetzt. Dort werden 200.000 Fußballfans aus England und Schottland erwartet. „Szenekundige Beamte werden an allen Spieltagen in der Stadt unterwegs sein und unterstützt von den ausländischen Polizeidelegationen mit ihrer Erfahrung mögliche Störer im Blick behalten und bei Bedarf frühzeitig ansprechen“, sagt Martin Lotz, leitender Polizeidirektor und Einsatzleiter bei der EM in Köln.