Häusliche Gewalt zu großen Turnieren Vom Sommermärchen zum Albtraumsommer

Düsseldorf · Eine Studie fand heraus, dass es in England während großer Sportturniere zu einem Anstieg häuslicher Gewalt kam, insbesondere gegen Frauen. Auch hierzulande warnen Vereine und Organisationen. Was bedeutet das für die EM in Deutschland?

24.06.2024 , 16:22 Uhr

Eine Studie fand heraus, dass es in England nach Fußball-Großevents zu einem Anstieg der häuslichen Gewalt kam (Symbolbild). Foto: dpa/Fabian Sommer