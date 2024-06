Nach Fan-Kritik aus England Ist Gelsenkirchen wirklich ein „Drecksloch“, Frau Oberbürgermeisterin?

Von einer „Geisterstadt“ war die Rede, gar von einem „absoluten Drecksloch“: Mit solchen Vorwürfen gegen die EM-Stadt Gelsenkirchen hat ein englischer Fan in einem Video zu Beginn des Turniers im Internet für Furore gesagt. Sein kurzer Clip auf der Social-Media-Plattform X ging viral: Er rief reichlich Zustimmung und Häme hervor, aber auch wütende Reaktionen. Wie es das Schicksal und die Auslosung so wollen, müssen die Engländer zum Achtelfinale am Samstag gegen die Slowakei ausgerechnet in die anfangs geschmähte Ruhrgebietsstadt zurückkehren. Zeit also für einen zweiten Blick - und die Frage: Ist womöglich etwas dran an der millionenfach aufgerufenen Kritik des britischen Vloggers?