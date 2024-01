Behörden bereiten sich vor Der geheime Sicherheitsplan der Polizei zur Fußball-EM

Die Sicherheitsbehörden bereiten sich mit Hochdruck auf die am 14. Juni beginnende Fußball-Europameisterschaft (EM) der Männer in Deutschland vor. Während des sportlichen Großereignisses, bei dem auch in vier NRW-Städten gespielt wird, könnten vorübergehend wieder Grenzkontrollen eingeführt werden. Damit sollen Hooligans oder andere Personen, von denen eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit ausgehen könnte, die Einreise erschwert und möglichst ganz unterbunden werden.