Firmen und Behörden im Rheinland Darf man Trikot am Arbeitsplatz tragen?

Mit Fortschreiten des Turniers begeistern sich immer mehr Menschen für die Fußball-Europameisterschaft – und zeigen es auch, indem sie nicht nur in ihrer Freizeit, sondern auch am Arbeitsplatz im Nationaltrikot erscheinen. Sogar in der letzten Plenarsitzung des NRW-Landtages vor der Sommerpause am Freitag, wenn Deutschland im Viertelfinale gegen Spanien antritt, dürfen die Politikerinnen und Politiker im deutschen Trikot auflaufen. Bei einer Rede müssen sie laut einem Landtagssprecher aber Blazer oder Sakko drüberziehen. Auch in großen Unternehmen und in etlichen Stadtverwaltungen in NRW herrscht während der EM eine eher lockere Kleiderordnung.