Fußball-EM 2024 86 Polizeieinsätze wegen Drohnen an Stadien in NRW

In Köln stellten die Einsatzkräfte laut einem Sprecher an den fünf Spieltagen 21 Drohnen fest.“ In dreizehn Fällen wurden die Piloten noch angetroffen - sie kassierten eine Anzeige. „Die weitere Sachbearbeitung obliegt in allen Fällen dem Dezernat für Luftsicherheit der Bezirksregierung Düsseldorf“, so die Polizei Köln.