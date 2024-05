Messwoche in NRW Bürger sollen per App Funklöcher aufspüren

Laut Bundesnetzagentur beträgt die 4G-Flächenversorgung in NRW durch mindestens einen Mobilfunknetzbetreiber aktuell 98,2 Prozent, je nach Netz zwischen 90,6 bis 95,2 Prozent. Der neue Mobilfunkstandard 5G ist demnach bereits in mehr als 93,7 Prozent der Fläche durch mindestens einen Netzbetreiber verfügbar, die einzelnen etablierten Betreiber versorgen zwischen 66 Prozent und 88,5 Prozent. 12 Prozent der Landesfläche sind sogenannte „graue Flecken“, also Flächen, die von mindestens einem Netzbetreiber mit 4G oder 5G versorgt werden. Weniger als 1,6 Prozent sind als „weiße Flecken“ weder mit 4G noch mit 5G versorgt. Die größten „weißen Flecken“ in NRW gibt es laut Ministerium aktuell in Siegen-Wittgenstein (7,33 Prozent) und im Hochsauerlandkreis (4,97 Prozent).