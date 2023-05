Grausige Entdeckung Vermisste Frau und Ex-Partner tot in Marsberg gefunden

Knapp zwei Wochen nach ihrem Verschwinden sind eine 41-Jährige aus Marsberg im Sauerland und ihr gleichaltriger Ex-Partner tot aufgefunden worden. Die beiden Leichen seien am Samstag in Marsberg gefunden worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Ein Wanderer habe die beiden Leichname in einer Scheune entdeckt, sagte Staatsanwalt Ümit Görgün von der Staatsanwaltschaft Arnsberg.