Vor Bundesparteitag der AfD Stadt Essen setzt Zeichen mit Regenbogen- und EU-Fahnen

Die AfD startet am Samstag, 29. Juni, ihren Bundesparteitag in der Messe Essen. Die Stadt Essen hatte monatelang nach Möglichkeiten gesucht, den AfD-Parteitag noch in der Stadt zu verhindern - war damit aber letztlich vor Gericht gescheitert. Nun setzt sie auf andere Art und Weise ein Zeichen: Seit Mittwoch zieren EU- und Regenbogenflaggen die Masten vor der Grugahalle, wo der Parteitag stattfindet.