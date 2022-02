Impfstart ab Ende Februar geplant : Für Novavax-Impfstart wartet NRW auf verbindliche Bundeszusagen

Düsseldorf Wann beginnen die Impfungen mit Novavax? Einen genauen Starttermin können das Land NRW und die Kommunen bisher noch nicht nennen. Der Blick richtet sich nach Berlin zum Bundesgesundheitsministerium.

Für den Start der Impfungen mit dem neuen Corona-Impfstoff von Novavax in Nordrhein-Westfalen wartet das Landesgesundheitsministerium noch auf verbindliche Zusagen des Bundes. Die Verteilung der Impfdosen an die Kreise und kreisfreien Städte erfolge über das Land, sobald der Bund Liefermenge und Zeitplan verbindlich festgelegt habe, sagte ein Sprecher des NRW-Gesundheitsministeriums am Donnerstag und bekräftigte damit frühere Angaben. Nach bisherigen Auskünften wird der Impfstoff ab nächster oder übernächster Woche erwartet, so dass der Novavax-Impfstart Ende Februar oder Anfang März erfolgen könnte.