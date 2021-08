Mutter in Sorge : Fünfjährige fährt allein mit dem Zug nach Bonn

Bonn Bundespolizisten am Bonner Hauptbahnhof haben eine Fünfjährige eingesammelt, die mit einem Zug aus Koblenz ankam. Begleitet wurde sie nur von ihren zwei Lieblingspuppen.

Am Bonner Hauptbahnhof haben Polizisten am Samstagabend eine alleinreisende Fünfjährige in Gewahrsam genommen. Das kleine Mädchen aus Bad Breisig wollte offensichtlich einen Ausflug mit dem Zug unternehmen, wie die Bundespolizei in Sankt Augustin am Montag erklärte. Das Kind saß demnach nur in Begleitung seiner beiden Lieblingspuppen in einem aus Koblenz kommenden Zug.