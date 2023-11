Angebote für ältere Autofahrer Tausche Führerschein gegen Deutschlandticket

Leverkusen · Viele Kommunen in NRW bieten Senioren, wenn sie ihren Führerschein abgeben, im Gegenzug kostenlose ÖPNV-Tickets an. Die Angebote sind unterschiedlich ausgestaltet und zeitlich befristet. Ein Überblick, was wo gilt.

28.11.2023 , 11:55 Uhr

Christel Zollweg aus Leverkusen hat den Führerschein gegen ein Deutschlandticket getauscht. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Von Jörg Isringhaus und Christian Schwerdtfeger