Bis zu 17 Grad in NRW : Viel Sonne und Frühlingstemperaturen

Essen Sonnenschein und Temperaturen im zweistelligen Bereich: Der Frühling in Nordrhein-Westfalen wird auch in den kommenden Tagen schön. Die Landwirte hoffen aber, dass es nicht zu lange trocken bleibt.

Blauer Himmel und viel Sonne – in den kommenden Tagen bleibt es frühlingshaft in Nordrhein-Westfalen. Aus meteorologischer Sicht ist das Wetter derzeit also „eher langweilig“, wie Ines Wiegand vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Essen sagt. Der wärmste Tag wird der Donnerstag, da steigen die Temperaturen auf bis zu 17 Grad. Im Tagesverlauf ist mit auffrischendem Wind zu rechnen. Die Nächte bleiben knackig kalt mit leichtem Bodenfrost im Bergland. Auch am Freitag hält sich das sonnige Wetter, wie die Meteorologin sagt. Am Nachmittag zeigen sich dann vor allem am Niederrhein dichte Wolkenfelder. Bewölkt wird es nach Angaben des DWD am Samstag und Sonntag vor allem im Westen des Landes. Im Osten soll es zunächst sonnig bleiben. Die Temperaturen steigen auf bis zu 16 Grad, frischer Südostwind ist zu erwarten.