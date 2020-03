Mild und warm : Frühlingshaftes Wetter am Wochenende in NRW

Frühlingshaftes Wetter am Wochenende in NRW

Essen Ob auf der Terasse im Garten oder zum Spaziergang im Park: Am Wochenende lädt frühlingshaftes Wetter in Nordrhein-Westfalen zum Verweilen im Freien ein.

Es werde sehr mild, teilte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen am Samstag mit. Dies sei eine gute Gelegenheit, ein paar Stunden im Freien zu verbringen.

Am Sonntag wird es besonders am Vormittag sonnig und warm mit Höchsttemperaturen zwischen 13 und 16 Grad, im höheren Bergland um die neun Grad. Gegen Nachmittag wird es dann wolkiger am Himmel. Es soll allerdings trocken bleiben. Hinzu kommt ein teils auffrischender Wind aus Süd bis Südwest.