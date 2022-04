Frühlingshafte Woche : Nach Ostern geht es sonnig weiter

Düsseldorf Viele Menschen nutzten das perfekte Osterwetter für einen Ausflug. Auch Osterfeuer fanden in diesem Jahr vielerorts wieder statt. Dadurch kam es rund um Düsseldorf jedoch zu zahlreichen Wildunfällen.

Versteckte Süßigkeiten und Ostereier in Parkanlagen am Wegesrand, dazu eifrig suchende Kinder – solche Szenen gab es am vergangenen Wochenende nicht nur in NRW, sondern bundesweit zu beobachten. Bei ungetrübtem Sonnenschein von früh bis spät haben viele Menschen in Deutschland Ostern gefeiert. Das milde Wetter nutzten viele auch für Spaziergänge und Ausflüge, die Zoos im Land waren beispielsweise gut besucht und die meisten Cafés bis auf den letzten Platz besetzt. Und es bleibt weiterhin sonnig und frühlingshaft in NRW: Bis zum Ende der Woche liegen die Temperaturen verbreitet bei 15 bis 19 Grad, Regen ist kaum in Sicht. Nur die Nächte können teils frostig werden, vor allem in höheren Lagen.

Auch Osterfeuer fanden in diesem Jahr vielerorts wieder statt. Die Feuer sollen unter anderem das Ende des Winters symbolisieren. Wegen der Corona-Pandemie war der Brauch und das zugehörige Beisammensein in den vergangenen Jahren meistens ausgefallen, so dass die Osterfeuer in diesem Jahr mit besonderer Freude erwartet worden waren. Allerdings kam es dabei auch zu einigen Unfällen. In Gevelsberg mussten Einsatzkräfte zwei verwaiste Osterfeuer löschen. Die Feuerwehr wies nochmal darauf hin, das „genehmigte Feuer stets unter Aufsicht abzubrennen“ seien. Im niedersächsischen Aurich geriet am Samstag ein Osterfeuer außer Kontrolle und setzte hohes, trockenes Gras in Brand. In Diemelsee in Hessen brach nach Polizeiangaben am Karsamstag eine bereits aufgeschichtete Holzkonstruktion zusammen. Ein Mann starb, sieben weiter wurden verletzt.