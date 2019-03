Pünktlich zum Wochenende: 19 Grad und Sonne - der Frühling kehrt zurück

Düsseldorf Kälte und Sturmtiefs haben sich aus NRW verabschiedet, die Menschen können sich in dieser Woche auf meist mildes und trockenes Wetter freuen. Es wird frühlingshaft.

Auch wenn man am Dienstagmorgen vielerorts noch Eis von den Autoscheiben kratzen musste - es wird in den nächsten Tagen deutlich wärmer. Dann ist mit Temperaturen von bis zu 19 Grad Celsius zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In der Nacht gehen die Temperaturen an einigen Orten allerdings beinahe wieder an den Gefrierpunkt zurück.