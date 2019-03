Wo schon (fast) richtig Frühling ist (1) : Das Seilscheibe-Denkmal in Duisburg-Homberg

Duisburg Am Freitag soll es in der Region frühlingshaft warm werden. Erste zierliche Anzeichen von Frühling sind auch in Duisburg im Stadtteil Homberg zu sehen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Vor den sogenannten Weißen Riesen, wo am Sonntag ein Stück Stadtteilgeschichte verschwindet, zeigen die Bäume am Bergbaudenkmal an der Moerser Straße ihre weiße Blüte.

Hinweis der Redaktion: Um sich in dem 360-Grad-Foto umzusehen, wischen Sie am Smartphone mit dem Finger einfang in dem Bild in die entsprechende Richtung. Am PC klicken Sie mit der Maus in das Bild, halten und ziehen Sie in eine Richtung.

(see)