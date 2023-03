Winter auf dem Rückzug Frühling könnte Mitte März durchstarten

Zwar fühlen sich die Temperaturen noch nicht nach Frühling an, meteorologisch aber hat sich der Winter mit dem März-Beginn verabschiedet. Kalendarisch (oder astronomisch) startet die für viele Menschen schönste Jahreszeit in diesem Jahr am Abend des 20. März, dem Zeitpunkt der sogenannten Tag- und Nachtgleiche. Dann steht die Sonne über dem Äquator genau senkrecht. Bereits jetzt sind die Tage spürbar länger geworden, pro Tag kommen etwa drei bis vier Minuten hinzu. Warum jedoch wird überhaupt unterschieden zwischen einem meteorologischen und einem kalendarischen Frühlingsanfang? Und ist schon abzusehen, wann die Winterjacke endlich in den Schrank gehängt werden darf?