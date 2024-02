Frühblüher, Vogelzug und Krötenwanderung Vorfreude auf den Frühling – fünf erste Boten in NRW

Viele Dinge im Leben kann man sich mit etwas Großzügigkeit schön rechnen, bei der Wartezeit auf den Frühling ist das nicht einmal besonders schwierig. Der meteorologische Frühlingsbeginn ist am 1. März, also bereits am kommenden Freitag. Inklusive des nun anstehenden Wochenendes sind es aber auch nur noch vier Sonntag bis zum kalendarischen Frühlingsbeginn am 20. März. Das ist auch der Zeitpunkt, an dem die Tage wieder länger sind als die Nächte. In Düsseldorf etwa geht am 20. März die Sonne bereits um 6.35 Uhr auf, unter geht sie erst um 18.47 Uhr. Knapp zwei Wochen später werden dann am 31. März auch die Uhren auf Sommerzeit umgestellt, was für noch längere helle Abende sorgt.