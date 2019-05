Das Frühjahr 2019 in NRW bietet die ganze Bandbreite an Wetter-Eskapaden: Von hochsommerlichen Temperaturen um Ostern und ersten Bränden bei langer Trockenheit bis zu Dauerregen und Unwettern im Mai. Tief "Axel" hat am 21. Mai in Nordrhein-Westfalen für starke Regenfälle gesorgt. Hier steht in Bielefeld ein Feuerwehrfahrzeug an einem überschwemmten Straßenstück. Für die Wetterextreme im Sommer 2018 klicken Sie hier