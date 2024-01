Frontalzusammenstoß im Sauerland 22-Jähriger in Lebensgefahr – Drohne behindert Rettungshubschrauber

Nach dem Frontalzusammenstoß zweier Autos im Sauerland schwebt ein 22-Jähriger in Lebensgefahr. Er saß in einem Wagen, der auf der Bundesstraße 515 am Ende einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geriet, wie die Polizei mitteilte. Eine entgegenkommende Autofahrerin konnte dem Fahrzeug am Mittwochabend in Menden im Märkischen Kreis ausweichen, ein nachfolgendes Auto prallte aber mit ihm zusammen.