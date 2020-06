Was der Name des Fests wirklich bedeutet : Wöchentlich Fronleichnam

Mit dem Fest leistet der Glaube Widerstand gegen die Gleichgültigkeit. Dieses Jahr werden die Prozessionen wohl eher übersichtlich bleiben. Dabei sollten wir Fronleichnam eigentlich jede Woche feiern.

Ein kirchlicher Festtag steht wieder bevor, und man darf gespannt sein, mit welchem Einfallsreichtum man diesmal den Hygienevorschriften gerecht werden und die Feier somit ermöglichen will: Das ist „Fronleichnam“ am kommenden Donnerstag. Der Name ist mittlerweile fast ein Fremdwort geworden, auf das sich viele nur noch einen ungefähren Reim machen können. Das Mittelhochdeutsche Fron bedeutet „Herr“ und lichnam der lebendige „Leib“ – also keineswegs Leichnam. Nach katholischem Verständnis ist der Leib des Herrn in der geweihten Hostie gegenwärtig. Und so ist es eine Mischung von Botschaft und Bekenntnis, wenn bei den Fronleichnams-Prozessionen die Hostie in einer Monstranz durch die Straßen getragen wird. Das ist eine Demonstration des Glaubens mit Christus in unserer Mitte. Genau das unterscheidet Fronleichnam von anderen Kirchenfesten: Der Glaube geht auf die Straße, er wird öffentlich, setzt sich der Welt, dem Profanen aus. Gibt es einen geeigneteren Zugang zur Kirche in dieser Pandemiezeit, in der Gotteshäuser manchmal wie Hochsicherheitstrakte erscheinen mit Spuckwänden vor dem Altar und nur wenigen und vorangemeldeten Gottesdienstbesuchern? Messen haben keinen „barrierefreien“ Zugang mehr. Und die Sorgen vieler Priester ist berechtigt groß, dass die, die jetzt den Aufwand scheuen, auch später den Gottesdiensten fernbleiben; dass Corona die Gleichgültigkeit der Menschen beschleunigen wird und die Gemeinden schneller als vermutet schrumpfen lässt. Das Fronleichnamsfest bleibt mit seinen diesmal wohl übersichtlichen Prozessionen ein Widerstand gegen solche Dynamiken und ein Aufstand jener, für die der Glaube die Leitplanke eines verantwortungsreichen Lebens ist. Eigentlich sollten wir Fronleichnam wöchentlich feiern.