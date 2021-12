Unfall im Kreis Unna : Auto bleibt im Gleisbett stecken und wird von Zug touchiert

Fröndenberg Eine Seniorin im Kreis Unna hatte an Heiligabend wohl einen Schutzengel. Sie war mit ihrem Auto an einem Bahnübergang stecken geblieben, als ein Zug kam.

Großes Glück hatte an Heiligabend eine 60 Jahre alte Frau, deren Auto an einem Bahnübergang in Fröndenberg (NRW) von einem vorbeifahrenden Zug touchiert wurde. Die Seniorin sei mit ihrem Fahrzeug im Gleisbett steckengeblieben, teilte die Polizei am Samstag mit. Auch mit Hilfe eines Passanten konnte der Wagen nicht aus dem gefährdeten Bereich entfernt werden. Dann schlossen sich die Schranken des Bahnüberganges und die Personen verließen den Gleisbereich.