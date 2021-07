Angespannte Lage nach Unwetter : Seniorenheim in Fröndenberg nach Überflutung evakuiert

Fröndenberg Nach Unwettern in Nordrhein-Westfalen kämpft vor allem die Stadt Fröndenberg im Ruhrgebiet gegen Wassermassen. Die Einsatzkräfte sind im Dauereinsatz. Sorge bereitet ein Regenrückhaltebecken: Hält es den Wassermassen stand?

In der Ruhrgebietsstadt Fröndenberg haben Einsatzkräfte in angespannter Lage auch am Montag gegen die Folgen von Starkregen und Gewitter gekämpft. In der Nacht sei dort ein Seniorenheim evakuiert worden, nachdem das Wasser 50 Zentimeter hoch im Erdgeschoss stand, sagte eine Sprecherin des Kreises Unna. In der Einrichtung sei zudem der Strom ausgefallen. Die rund 50 Bewohner und Bewohnerinnen seien in andere Häuser in Sicherheit gebracht worden.

Starkregen und Überflutungen auf Straßen und Autobahnen hatten zudem in Dortmund und Duisburg besonders viele Einsätze ausgelöst. In Dortmund hieß es am Montag, die Feuerwehr sei am Sonntag unwetterbedingt zu 49 Einsätzen ausgerückt. Nach einem Blitzeinschlag in den Dachstuhl eines Einfamilienhauses habe die Feuerwehr einen Brand verhindern können. Niemand sei verletzt worden. Auch in Duisburg standen nach einem arbeitsintensiven Sonntag nur noch einzelne Aufräumarbeiten an, wie ein Feuerwehrsprecher am Montag sagte. „Wir haben keine Einsätze mehr offen.“