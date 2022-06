Wann gibt es frische Brötchen? : So öffnen die Bäcker in NRW über Pfingsten

Brötchen gibt es bei vielen Bäckern in NRW auch an Pfingssonntag. Montag müssen alle geschlossen bleiben. Foto: dpa/Bernd Weissbrod

Düsseldorf Feiertage kommen ja irgendwie doch jedes Jahr wieder überraschend. Deshalb ist es nicht verwerflich, wenn man kurz vor knapp noch frische Brötchen braucht und nicht weiß wo und wann. Wir helfen: Das sind die Öffnungszeiten an Pfingsten in diesem Jahr.

Die meisten Menschen in NRW haben über Pfingsten ein langes Wochenende und können so richtig schön entspannen. Dazu gehört natürlich auch ein ausgiebiges, vielleicht spätes, Frühstück. Doch bekommt man an jedem Tag frische Brötchen beim Bäcker?

Klar ist, dass die Supermärkte sowohl an Pfingstsonntag, 6. Juni, als auch am Montag, 7. Juni, geschlossen bleiben müssen, denn beide Tage sind in NRW ein Feiertag. Bei den Bäckereien sieht die Lage etwas anders aus, hier regelt das jeweilige Ladenöffnungsgesetz der Länder, welche Geschäfte öffnen dürfen – und welche nicht. Dort heißt es für NRW in Paragraph 5, Absatz 1 zu Öffnungszeiten an Sonn- und Feiertagen: „An Sonn- und Feiertagen dürfen geöffnet sein: Verkaufsstellen, deren Kernsortiment aus einer oder mehrerer der Warengruppen Blumen und Pflanzen, Zeitungen und Zeitschriften oder Back- und Konditorwaren besteht, für die Abgabe dieser Waren und eines begrenzten Randsortiments für die Dauer von fünf Stunden.“

Das heißt konkret: Pfingstsamstag dürfen Bäckereien ganz normal öffnen, Pfingstsonntag lediglich für fünf Stunden. Von wann bis wann dieser Zeitraum gilt, kann jede Bäckerei selbst entscheiden.

Anders sieht es aus an Pfingstmontag: Hier gilt eine Sonderregelung, da dieser Feiertag auf einen weiteren Feiertag folgt und somit eine Ausnahme darstellt. Bäckereien dürfen demnach an dem Montag ausdrücklich nicht öffnen. Ebenso wenig wie Zeitungsverkäufer und Floristen. Das ist auch an Ostermontag und am zweiten Weihnachtstag der Fall.

Möchte man auf Nummer sicher gehen, sollte man ein paar Tage vorher bei der Lieblingsbäckerei nachschauen, denn die Läden müssen „gut sichtbar auf die Öffnungszeiten an Sonn- und Feiertagen“ hinweisen. Im Zweifelsfall gibt es frische Brötchen und mehr auch noch an Tankstellen, Kiosks oder anderen Büdchen.

(boot)